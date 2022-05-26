Американский певец Джастин Тимберлейк продал свои песни за более чем $100 млн. Покупателем стала компания Hipgnosis Song Management а также фонд при поддержке Blackstone.

Речь идет о списке из 200 песен артиста, которые он написал или имеет отношение к созданию. В списке есть работы, которые он создавал, будучи в бойз-бенде NSync, а также во время сольной карьеры.

— Я рад сотрудничать с Hipgnosis — компания ценит артистов и их творчество и всегда была решительным сторонником авторов песен и повествования, — заявил Тимберлейк.

Представители компании также прокомментировали эту выгодную для обеих сторон сделку.

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— Джастин Тимберлейк — не только один из самых влиятельных артистов за последние 20 лет, но и один из величайших авторов песен всех времен. Его хиты являются одними из самых знаковых песен того периода, — заявил основатель и исполнительный директор Hipgnosis Мерк Меркуриадис.

Эта крупная сделка — не первая в истории компании Hipgnosis. Получив инвестиции от Blackstone в размере $1 млрд, компания также приобрела песни других исполнителей, в том числе и Beyonce.

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