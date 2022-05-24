Музичний продюсер Потап (справжнє ім’я – Олексій Потапенко) презентував новий трек під назвою Наші надавали раші. Композицію музикант присвятив ЗСУ та українцям.

У пісні Потап читає реп про мужність і хоробрість наших воїнів, які захищають рідну землю, а також про майбутню перемогу. Разом із треком він презентував і кліп – кадри з українськими захисниками та військовою технікою змінюються краєвидами з різних місць України.

Зараз дивляться

– Зараз як ніколи їм потрібна наша підтримка, виснажені трьома місяцями війни, наші козаки, герої захищають кожен метр нашої Батьківщини! Ворог кинув усі сили на нас та Україна переможе! Слава ЗСУ! Вони найкращі, – написав продюсер в Instagram.

Зазначимо, що під час початку повномасштабного вторгнення Потап разом зі своєю дружиною, співачкою Настею Каменською опинився за кордоном. Наразі зіркове подружжя теж перебуває там, звідки веде активну інформаційну боротьбу, висвітлюючи події в Україні.

Також вони беруть участь у благодійних концертах.