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Джамала візьме участь у польських Танцях з зірками: на шоу збиратимуть гроші для українців

22 Липня 2022, 15:26
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Джамала візьме участь у польських Танцях з зірками: на шоу збиратимуть гроші для українців
Джерело: Джамала

Українська співачка Джамала стала учасницею польських Танців з зірками.

В Instagram артистка сказала, що участь у польському танцювальному проєкті сьогодні для неї це, перш за все, можливість нагадати про дім, про мільйони людей, що страждають, і важливість їх підтримки.

– Світ не має втомитися від нас. Саме тому під час цього масштабного ТВ-проєкту разом із Polsat Foundation ми розпочинаємо збір коштів на підтримку українців, які постраждали через війну, – поділилася Джамала.

Старт проєкту заплановано на осінь 2022 року. Хто стане партнером співачки – поки що невідомо.

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Зазначимо, що Джамала вже брала участь у подібному українському проєкті торік.

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Теги
Джамала Підтримка України Танці
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