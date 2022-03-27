Українська співачка Джамала розповіла своєму старшому синові Еміру-Рахману, що потрібно зробити, щоб Україна перемогла. Сьогодні у первістка зірки День народження і виповнилося 4 роки – знаменитість привітала його зворушливою публікацією у Instagram.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Джамала вирішила вивести своїх дітей за межі нашої країни. У публікації до дня народження вона розповіла, що її старший син Емір-Рахман дуже сумує за татом.

– Тобі сьогодні чотири роки. У мене немає нічого ціннішого за тебе, твого братика і вашого батька. Найбільше я хотіла б, щоб ти не знав, що таке війна, – розпочала свою публікацію співачка.

Так, зірка розповіла, що за місяць війни Емір-Рахман сильно подорослішав, виявивши терпіння, мужність та розуміння. Вона додала, що діти швидко адаптуються до ситуації, але вони сумують за батьком.

Наприкінці зворушливого посту Джамала розповіла, що треба робити для перемоги України.