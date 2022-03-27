Співачка Христина Соловій показала фото, яке було зроблено під час вибухів у Львові вчора, 26 березня.

В Instagram артистка оприлюднила знімок, на якому лежить на підлозі згорнувшись клубочком на подушці.

– Я збиралася записати вокал, але у Львові пролунали вибухи, – підписала вона кадр.

26 березня російські агресори здійснили у Львові два авіаудари. В результаті бомбардувань постраждали об’єкти критичної інфраструктури, також відомо про щонайменше п’ятьох поранених людей.

Жертв у результаті бомбардування немає.

Мер Львова Андрій Садовий сказав, що за останній тиждень це вже друга спроба російських загарбників атакувати місто.

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Фото: Христина Соловій