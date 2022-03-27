Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Cпецтеми Відео
Фото Персони

Христина Соловій показала фото, зроблене під час вибухів у Львові

27 Березня 2022, 15:09
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Христина Соловій показала фото, зроблене під час вибухів у Львові

Співачка Христина Соловій показала фото, яке було зроблено під час вибухів у Львові вчора, 26 березня.

В Instagram артистка оприлюднила знімок, на якому лежить на підлозі згорнувшись клубочком на подушці.

– Я збиралася записати вокал, але у Львові пролунали вибухи, – підписала вона кадр.

26 березня російські агресори здійснили у Львові два авіаудари. В результаті бомбардувань постраждали об’єкти критичної інфраструктури, також відомо про щонайменше п’ятьох поранених людей.

Жертв у результаті бомбардування немає.

Мер Львова Андрій Садовий сказав, що за останній тиждень це вже друга спроба російських загарбників атакувати місто.

24 лютого Росія напала на нашу країну. Що відбувається на 32-гу добу війни в Україні – читайте на Фактах ICTV.

Читайте також:
Христина Соловій показала фото, зроблене під час вибухів у ЛьвовіЖили під дулом танка: як зірка Перших ластівок опинилася в заручниках у росіян

Фото: Христина Соловій

Теги
Війна в Україні , Христина Соловій
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь