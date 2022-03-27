Украинская певица Джамала рассказала своему старшему сыну Эмиру-Рахману что нужно сделать, чтобы Украина победила. Сегодня у первенца звезды День рождения и исполнилось 4 года — знаменитость поздравила его трогательной публикацией в Instagram.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину Джамала приняла решение вывести своих детей за пределы нашей страны. В публикации ко дню рождения она рассказала, что ее старший сын Эмир-Рахман очень скучает по папе.

— Тебе сегодня четыре года. У меня нет ничего ценнее тебя, твоего братца и вашего отца. Больше всего на свете я хотела бы, чтобы ты не знал, что такое война, — начала свою публикацию певица.

Так, звезда рассказала, что за месяц войны Эмир-Рахман сильно повзрослел, проявив терпение, мужество и понимание. Она добавила, что дети быстро адаптируются к ситуации, но они скучают по своему отцу.

В конце трогательного поста Джамала рассказала, что нужно делать для победы Украины.