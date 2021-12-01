Компанія ICTV розпочала масштабні знімання бойовика про Другу світову — Табун. Історія включатиме 4 серії, і розповість про українських диверсантів.

Відомо, що для знімання довелося відтворити у Пирогові життя маленького села, окупованого нацистами. Історія покаже пригоди героя, який має врятувати сотні тисяч життів від новітньої нацистської хімічної зброї Табун.

Ідеєю для створення серіалу стали реальні події – ще до початку війни нацисти розробили хімічну зброю під назвою Табун для використання на Східному фронті. Тільки завдяки секретній місії розвідників і особисто Черчиллю вдалося запобігти вбивству мільйонів.

– Ми відштовхнулися від цього факту і написали історію про британську диверсійну групу на чолі з українцем. Герої разом із місцевими жителями мають знищити зразки модифікованого газу та секретну лабораторію щодо його розробки. У нашому новому серіалі буде багато гонитв, стрілянини, відважних чоловіків і таких самих сміливих жінок. Їм належить не лише врятувати світ від бойової отруйної речовини, а й знайти своє кохання, – розповідає креативний продюсер ICTV Інеса Соболєва.

За сюжетом, українець Григорій Діденко (Митя Рибалевський) – британський розвідник, який через 15 років повертається до свого рідного містечка Новоград-Волинського із надсекретною місією. Він повинен отримати зразок новітньої хімзброї Табун для розробки антидоту. На його шляху стануть не лише нацисти та смертоносний газ, а й недовіра місцевих мешканців, яких він намагається врятувати від величезної загрози.

У серіалі грають такі відомі актори, як Дмитро Рибалевський, Дарія Петрожицька, Андрій Ісаєнко, Владислав Мамчур, Василь Кухарський.

Прем’єру серіалу заплановано на 2022 рік.