Компания ICTV приступила к масштабным съемкам боевика о Второй мировой — Табун. История будет включать 4 серии, и расскажет об украинских диверсантах.

Известно, что для съемок пришлось воссоздать в Пирогове жизнь маленького села, оккупированного нацистами. История покажет приключения героя, которому предстоит спасти сотни тысяч жизней от новейшего нацистского химического оружия Табун.

Идеей для создания сериала стали реальные события — еще до начала войны нацисты разработали химическое оружие под названием Табун для использования на Восточном фронте. Только благодаря секретной миссии разведчиков и лично Черчиллю удалось предотвратить убийство миллионов.

— Мы оттолкнулись от этого факта и написали историю о британской диверсионной группе во главе с украинцем. Герои вместе с местными жителями должны уничтожить образцы модифицированного газа и секретную лабораторию по его разработке. В нашем новом сериале будет много погонь, стрельбы, отважных мужчин и таких же смелых женщин. Им предстоит не только спасти мир от боевого отравляющего вещества, но и найти свою любовь, – рассказывает креативный продюсер ICTV Инесса Соболева.

По сюжету, украинец Григорий Диденко (Митя Рыбалевский) — британский разведчик, который спустя 15 лет возвращается в свой родной городок Новоград-Волынский со сверхсекретной миссией. Он должен получить образец новейшего химоружия Табун для разработки антидота. На его пути станут не только нацисты и смертоносный газ, но и недоверие местных жителей, которых он пытается спасти от огромной угрозы.

В сериале играют такие известные актеры, как Дмитрий Рыбалевский, Дарья Петрожицкая, Андрей Исаенко, Владислав Мамчур, Василий Кухарский.

Премьера сериала запланирована на 2022 год.