Найбільша у світі база даних про кінематографію Internet Movie Database (IMDb) опублікувала рейтинг найпопулярніших фільмів та серіалів 2021 року. Топи складалися за кількістю переглядів сторінок та загальним інтересом до картини в межах сайту та програми сервісу. За даними представників IMDb, щомісячна аудиторія становить понад 200 млн людей.

Як і очікувалося, найпопулярнішим фільмом виявилася Дюна Дені Вільнева, яка нарешті дісталася кінотеатрів.

Картина отримала позитивні відгуки від критиків, а після прем’єри миттєво розпочалася робота над другою частиною. Майже всі картини з топу – бойовики чи фільми про супергероїв.

Найпопулярніші фільми 2021 року за версією IMDb:

Дюна Загін самогубців: Місія навиліт Вічні Мортал Комбат Ліга справедливості Зака Снайдера Ґодзілла проти Конга Чорна вдова Армія мерців Круелла Шан-Чі та легенда десяти кілець

Лідером у списку серіалів виявився проект ВандаВіжен від Marvel.

На подив, південнокорейський серіал від Netflix Гра в кальмара, який підкорив світ цієї осені, опинився лише на третьому рядку.

Найпопулярніші серіали 2021 року за версією IMDb: