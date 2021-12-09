Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Cпецтеми Відео
Відео Кіно та серіали

Дюна Вільнева та ВандаВіжен від Marvel: IMDb назвав найкращі фільми та серіали 2021

9 Грудня 2021, 17:54
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Дюна Вільнева та ВандаВіжен від Marvel: IMDb назвав найкращі фільми та серіали 2021
Джерело: Depositphotos

Найбільша у світі база даних про кінематографію Internet Movie Database (IMDb) опублікувала рейтинг найпопулярніших фільмів та серіалів 2021 року. Топи складалися за кількістю переглядів сторінок та загальним інтересом до картини в межах сайту та програми сервісу. За даними представників IMDb, щомісячна аудиторія становить понад 200 млн людей.

Як і очікувалося, найпопулярнішим фільмом виявилася Дюна Дені Вільнева, яка нарешті дісталася кінотеатрів.

Картина отримала позитивні відгуки від критиків, а після прем’єри миттєво розпочалася робота над другою частиною. Майже всі картини з топу – бойовики чи фільми про супергероїв.

Найпопулярніші фільми 2021 року за версією IMDb:

  1. Дюна
  2. Загін самогубців: Місія навиліт
  3. Вічні
  4. Мортал Комбат
  5. Ліга справедливості Зака Снайдера
  6. Ґодзілла проти Конга
  7. Чорна вдова
  8. Армія мерців
  9. Круелла
  10. Шан-Чі та легенда десяти кілець

Лідером у списку серіалів виявився проект ВандаВіжен від Marvel.

На подив, південнокорейський серіал від Netflix Гра в кальмара, який підкорив світ цієї осені, опинився лише на третьому рядку.

Найпопулярніші серіали 2021 року за версією IMDb:

  1. ВандаВіжен
  2. Локі
  3. Гра в кальмара
  4. Сокіл та Зимовий солдат
  5. Бріджертони
  6. Ходячі мерці
  7. Мейр із Істтауна
  8. Тінь та Кістка
  9. Кобра Кай
  10. Люцифер
Читайте також:
ТВNetflix запустив рейтинг кіно та серіалів: що дивляться українці найчастіше

Джерело
IMDb
Теги
зарубіжні серіали , Серіал , Фільми
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка