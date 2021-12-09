Найбільша у світі база даних про кінематографію Internet Movie Database (IMDb) опублікувала рейтинг найпопулярніших фільмів та серіалів 2021 року. Топи складалися за кількістю переглядів сторінок та загальним інтересом до картини в межах сайту та програми сервісу. За даними представників IMDb, щомісячна аудиторія становить понад 200 млн людей.
Як і очікувалося, найпопулярнішим фільмом виявилася Дюна Дені Вільнева, яка нарешті дісталася кінотеатрів.
Картина отримала позитивні відгуки від критиків, а після прем’єри миттєво розпочалася робота над другою частиною. Майже всі картини з топу – бойовики чи фільми про супергероїв.
Найпопулярніші фільми 2021 року за версією IMDb:
- Дюна
- Загін самогубців: Місія навиліт
- Вічні
- Мортал Комбат
- Ліга справедливості Зака Снайдера
- Ґодзілла проти Конга
- Чорна вдова
- Армія мерців
- Круелла
- Шан-Чі та легенда десяти кілець
Лідером у списку серіалів виявився проект ВандаВіжен від Marvel.
На подив, південнокорейський серіал від Netflix Гра в кальмара, який підкорив світ цієї осені, опинився лише на третьому рядку.
Найпопулярніші серіали 2021 року за версією IMDb:
- ВандаВіжен
- Локі
- Гра в кальмара
- Сокіл та Зимовий солдат
- Бріджертони
- Ходячі мерці
- Мейр із Істтауна
- Тінь та Кістка
- Кобра Кай
- Люцифер