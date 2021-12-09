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Дюна Вильнева и ВандаВижен от Marvel: IMDb назвал лучшие фильмы и сериалы 2021

9 декабря 2021, 17:54
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Дюна Вильнева и ВандаВижен от Marvel: IMDb назвал лучшие фильмы и сериалы 2021
Источник: Depositphotos

Крупнейшая в мире база данных о кинематографии Internet Movie Database (IMDb) опубликовала рейтинг самых популярных фильмов и сериалов 2021 года. Топы составлялись по количеству просмотров страниц и общему интересу к картине в пределах сайта и приложения сервиса. По данным представителей IMDb, ежемесячная аудитория составляет более 200 млн человек.

Как и ожидалось, самым популярным фильмом оказалась Дюна Дени Вильнева, которая наконец-то добралась до кинотеатров.

Картина получила позитивные отзывы от критиков, а после премьеры моментально началась работа над второй частью. Почти все картины из топа — боевики или фильмы о супергероях.

Самые популярные фильмы 2021 года по версии IMDb

  1. Дюна
  2. Отряд самоубийц: Миссия навылет
  3. Вечные
  4. Мортал Комбат
  5. Лига справедливости Зака Снайдера
  6. Годзилла против Конга
  7. Черная вдова
  8. Армия мертвецов
  9. Круэлла
  10. Шан-Чи и легенда десяти колец

Лидером в списке сериалов оказался проект ВандаВижен от Marvel.

На удивление, южнокорейский сериал от Netflix Игра в кальмара, который покорил мир этой осенью, оказался лишь на третьей строчке. 

Самые популярные сериалы 2021 года по версии IMDb:

  1. ВандаВижен
  2. Локи
  3. Игра в кальмара
  4. Сокол и Зимний солдат
  5. Бриджертоны
  6. Ходячие мертвецы
  7. Мейр из Исттауна
  8. Тень и Кость
  9. Кобра Кай
  10. Люцифер
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Источник
IMDb
Теги
зарубіжні серіали , Серіал , Фільми
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