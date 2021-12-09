Крупнейшая в мире база данных о кинематографии Internet Movie Database (IMDb) опубликовала рейтинг самых популярных фильмов и сериалов 2021 года. Топы составлялись по количеству просмотров страниц и общему интересу к картине в пределах сайта и приложения сервиса. По данным представителей IMDb, ежемесячная аудитория составляет более 200 млн человек.

Как и ожидалось, самым популярным фильмом оказалась Дюна Дени Вильнева, которая наконец-то добралась до кинотеатров.

Картина получила позитивные отзывы от критиков, а после премьеры моментально началась работа над второй частью. Почти все картины из топа — боевики или фильмы о супергероях.

Самые популярные фильмы 2021 года по версии IMDb

Дюна Отряд самоубийц: Миссия навылет Вечные Мортал Комбат Лига справедливости Зака Снайдера Годзилла против Конга Черная вдова Армия мертвецов Круэлла Шан-Чи и легенда десяти колец

Лидером в списке сериалов оказался проект ВандаВижен от Marvel.

На удивление, южнокорейский сериал от Netflix Игра в кальмара, который покорил мир этой осенью, оказался лишь на третьей строчке.

Самые популярные сериалы 2021 года по версии IMDb: