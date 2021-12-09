Крупнейшая в мире база данных о кинематографии Internet Movie Database (IMDb) опубликовала рейтинг самых популярных фильмов и сериалов 2021 года. Топы составлялись по количеству просмотров страниц и общему интересу к картине в пределах сайта и приложения сервиса. По данным представителей IMDb, ежемесячная аудитория составляет более 200 млн человек.
Как и ожидалось, самым популярным фильмом оказалась Дюна Дени Вильнева, которая наконец-то добралась до кинотеатров.
Картина получила позитивные отзывы от критиков, а после премьеры моментально началась работа над второй частью. Почти все картины из топа — боевики или фильмы о супергероях.
Самые популярные фильмы 2021 года по версии IMDb
- Дюна
- Отряд самоубийц: Миссия навылет
- Вечные
- Мортал Комбат
- Лига справедливости Зака Снайдера
- Годзилла против Конга
- Черная вдова
- Армия мертвецов
- Круэлла
- Шан-Чи и легенда десяти колец
Лидером в списке сериалов оказался проект ВандаВижен от Marvel.
На удивление, южнокорейский сериал от Netflix Игра в кальмара, который покорил мир этой осенью, оказался лишь на третьей строчке.
Самые популярные сериалы 2021 года по версии IMDb:
- ВандаВижен
- Локи
- Игра в кальмара
- Сокол и Зимний солдат
- Бриджертоны
- Ходячие мертвецы
- Мейр из Исттауна
- Тень и Кость
- Кобра Кай
- Люцифер