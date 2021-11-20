У п’ятницю, 20 листопада, на телеканалі СТБ завершився п’ятий випуск шоу Україна має талант. Учасники всіляко дивували суддів, демонструючи різноманітні та неординарні номери.

Відкрили випуск вуличні танцівники з Одеси – колектив IN TEAM. Хлопці показали енергійний брейк-данс, чим запалили публіку, особливо – жіночу частину.

Підкорили суддів півфіналісти Британія має талант – повітряні гімнасти Джулія та Олексій. Чоловік продемонстрував неймовірну силу, утримавши дівчину зубами високо над сценою.

У п’ятому випуску встановили два світових рекорди.

Так, слюсар-авомеханік жонглював 50-кілограмовою гирею, яка горить із зав’язаними очима. Попередній світовий рекорд був: жонглювання 40-кілограмовою гирею.

Еквілібристка Богдана Ткаченко продемонструвала нелюдську гнучкість, а після виступу вирішила встановити рекорд України, проте він вийшов світовим.

Отримали чотири Так від суддів і повітряні гімнастки сестри-близнючки. Ксенія Мішина зазначила, що раптово вони злилися воєдино, нагадуючи цілісну фігуру.

Запалила на сцені шоу й 31-річна бодібілдерка. Юлія станцювала тверк, за який отримала від усіх суддів Так.

Один із найкращих номерів у п’ятому випуску показала юна гімнастка. Вона літала високо над сценою за допомогою ланцюгів. Суддів вразило побачене, Євген Кіт зазначив, що це дуже боляче.

Щоб поставити цей трюк, Леміш не раз обдирала собі руки та ноги в кров, але навіть це її не зупиняло. У результаті її номер зафіксовано в Книзі рекордів України.

Нагадаємо, що прем’єра нового сезону легендарного шоу Україна має талант відбулася 23 жовтня. Суддями проекту є ведучий Сергій Притула, акторка Ксенія Мішина та хореограф Женя Кот.

Кожного ефіру у складі зіркового журі з’являється ще один суддя. У п’ятому випуску додаткове крісло суддів зайняв олімпійський чемпіон Жан Беленюк.