В пятницу, 20 ноября, на телеканале СТБ завершился пятый выпуск шоу Україна має талант. Участники всячески удивляли судей, демонстрируя разнообразные и неординарные номера.

Открыли выпуск уличные танцоры из Одессы — коллектив IN TEAM. Ребята показали энергичный брейк-данс, чем зажгли публику, в особенности — женскую часть.

Покорили судей полуфиналисты Британия имеет талант — воздушные гимнасты Джулия и Алексей. Мужчина продемонстрировал невероятную силу, удержав девушку зубами высоко над сценой.

В пятом выпуске установили два мировых рекорда.

Так, слесарь-авомеханик жонглировал 50-киллограммовой гирей, которая горит с завязанными глазами. Предыдущий мировой рекорд был: жонглирование 40-киллограммовой гирей.

Эквилибристка Богдана Ткаченко продемонстрировала нечеловеческую гибкость, а после выступления решила установить рекорд Украины, однако он получился мировым.

Получили четыре Да от судей и воздушные гимнастки сестры-близняшки. Ксения Мишина отметила, что в один момент они слились воедино, напоминая целостную фигуру.

Зажгла на сцене шоу и 31-летняя бодибилдерша. Юлия станцевала тверк, за который получила от всех судей Да.

Один из лучших номеров в пятом выпуске показала юная гимнастка. Она летала высоко над сценой с помощью цепей. Судей поразило увиденное, Евгений Кот отметил, что это очень больно.

Чтобы поставить этот трюк, Лемиш не раз обдирала себе руки и ноги до крови, но даже это ее не останавливало. В итоге ее номер зафиксирован в Книге рекордов Украины.

Напомним, что премьера нового сезона легендарного шоу Україна має талант состоялась 23 октября. Судьями проекта являются ведущий Сергей Притула, актриса Ксения Мишина и хореограф Женя Кот.

Каждый эфир в составе звездного жюри появляется еще один судья. В пятом выпуске дополнительное судейское кресло занял олимпийский чемпион Жан Беленюк.