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Дитина мучиться: Реп’яхова розповіла про проблеми зі здоров’ям у сина

21 Травня 2022, 15:59
Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
Катерина Репяхова
Джерело: Катерина Реп’яхова

Дружина українського співака Віктора Павліка, блогерка Катерина Реп’яхова, розповіла про проблеми зі здоров’ям у сина.

За словами жінки, малюка турбує коліно, через це у нього піднялася температура та зник апетит. Катерина звернулася до центру надання медичної допомоги в Ізраїлі, де для українських біженців все безкоштовно.

Там Михайлу зробили рентген, а також взяли кров. Реп’яхова дуже боялася діагнозу остеомієліт, оскільки у її родині були випадки цього захворювання.

Зараз дивляться

– Здавалося, що тут такого, болить коліно у дитини. Якби не один діагноз, який знайомий нашій родині, коли набухає ніжка. Ця хвороба передається через кров, бактерія, яка роз’їдає кістку. У Михайлика якраз є подряпина. Все життя пролетіло перед очима, – написала дружина Павліка.

Катерина Репяхова

На щастя, діагноз не підтвердився і ознак інфекції у крові та коліні малюка не було виявлено.

– Я дуже злякалася. Ще й відлітаємо. Я, звичайно, рада, що нічого страшного не знайшли. Але проблема залишається. Колінка болить, дитина мучиться. Поки Міші не стане кращим, моє серце не заспокоїться, – розповіла Катерина.

Катерина Репяхова

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