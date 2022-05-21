Дружина українського співака Віктора Павліка, блогерка Катерина Реп’яхова, розповіла про проблеми зі здоров’ям у сина.

За словами жінки, малюка турбує коліно, через це у нього піднялася температура та зник апетит. Катерина звернулася до центру надання медичної допомоги в Ізраїлі, де для українських біженців все безкоштовно.

Там Михайлу зробили рентген, а також взяли кров. Реп’яхова дуже боялася діагнозу остеомієліт, оскільки у її родині були випадки цього захворювання.

Зараз дивляться

– Здавалося, що тут такого, болить коліно у дитини. Якби не один діагноз, який знайомий нашій родині, коли набухає ніжка. Ця хвороба передається через кров, бактерія, яка роз’їдає кістку. У Михайлика якраз є подряпина. Все життя пролетіло перед очима, – написала дружина Павліка.

На щастя, діагноз не підтвердився і ознак інфекції у крові та коліні малюка не було виявлено.