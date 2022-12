В Єревані відбувся найвідоміший дитячий пісенний конкурс Євробачення-2022, в якому цьогоріч переможцем став представник Франції. 13-річний співак Lissandro виступив на сцені з піснею Oh Maman.

Друге місце посіла Вірменія – 14-річна співачка Nare представила пісню Dance. А третє місце забрала Mariam Bigvava з Грузії, виконавши на сцені I Believe.

Україну на конкурсі представляла 14-річна Злата Дзюнька із міста Рава-Руська Львівської області. Вона виступила з піснею Незламна та посіла дев’яте місце.

Результати Дитячого Євробачення-2022

1. Франція: Lissandro – Oh Maman;

2. Вірменія: Nare – Dance;

3. Грузія: Mariam Bigvava – I Believe;

4. Ірландія: Sophie Lennon – Solas;

5. Велика Британія: Freya Skye – Lose My Head;

6. Іспанія: Carlos Higes – Senorita;

7. Нідерланди: Luna – La Festa;

8. Португалія: Nicolas Alves – Anos 70;

9. Україна: Zlata Dziunka – Nezlamna (Unbreakable);

10. Польща: Laura – To The Moon;

11. Італія: Chanel Dilecta – Bla Bla Bla;

12. Албанія: Kejtlin Gjata – Pakez Diell;

13. Сербія: Katarina Savic – Svet Bez Granica;

14. Північна Македонія: Lara feat. Jovan & Irina – Zivotot E Pred Mene;

15. Казахстан: David Charlin – Jer-Ana (Mother Earth);

16. Мальта: Gaia Gambuzza – Diamonds In The Skies.

Над виступом юної українки працювали режисер-постановник Андрій Єрьомін та Юлія Захарова. Центральним образом номера стала Воля, як здатність людини діяти свідомо, вміти долати труднощі та перешкоди на шляху до мети. У постановці роблять акцент на тому, що навіть дитина може змінювати навколишній світ.

Фото: Junior Eurovision Song Contest