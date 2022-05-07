Дике поле: Ярмак присвятив пісню захисникам Маріуполя та всім українським воїнам

Український репер Ярмак презентував новий трек під назвою Дике поле. Композицію виконавець записав у колаборації зі співачкою Алісою Панчук.

У дописі під піснею на YouTube-каналі репера йдеться, що цією композицією він прагне підтримати бойових дух українських військових, а особливо захисників Маріуполя.

— Цією піснею я хочу підтримати бойовий дух наших воїнів, а особливо захисників Маріуполя, які сьогодні показують небачений в світі героїзм! Найбільше, що мене турбує останнім часом – це їх життя! Одні з найкращих бійців нашої країни опинились в повному оточенні і потребують нашої підтримки та уваги всього світу, – зауважив співак.

Ярмак також прикріпив посилання на петицію, яку створили родини військових із полку Азов. У ньому звернення до ООН щодо процедури extraction для українських воїнів.

У реп-частині пісні є такі рядки: Яка б не сунула орда щурів, з нами сили світу і боги всіх наших пращурів, а також нагадування про те, що чекає на непроханих гостей у військовій формі РФ в Україні:

— На всіх чужинців тут чекає згуба, з Чорного моря дістає Нептун свого тризуба. На віки всім легенда показова, іще покаже свою міць полк Азова.

Розпочинається композиція з тексту Молитви українського націоналіста. Вона була написана наприкінці 1920-х – на початку 1930-х років одним із лідерів Організації українських націоналістів (ОУН) Осипом Мащаком і доповнена пізніше членами українських націоналістичних організацій.

Цю молитву мали знати на пам’ять усі, хто вступав до ОУН та її молодіжну організацію. Наразі вона використовується на заходах українських націоналістичних організацій. Її також читають бійці полку Азов, коли йдуть у бій.