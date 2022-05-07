Дикое поле: Ярмак посвятил песню защитникам Мариуполя и всем украинским воинам

Украинский рэпер Ярмак представил новый трек под названием Дикое поле. Композицию исполнитель записал в коллаборации с певицей Алисой Панчук.

В описании под песней на YouTube-канале рэпера говорится, что этой композицией он стремится поддержать боевой дух украинских военных, особенно защитников Мариуполя.

— Этой песней я хочу поддержать боевой дух наших воинов, особенно защитников Мариуполя, которые сегодня показывают невиданный в мире героизм! Самое большое, что меня беспокоит в последнее время – это их жизнь! Одни из лучших бойцов нашей страны оказались в полном окружении и нуждаются в нашей поддержке и внимании всего мира, — отметил певец.

Ярмак также прикрепил ссылку на петицию, созданную семьями военных из полка Азов. В нем обращение к ООН относительно процедуры extraction для украинских воинов.

В рэп-части песни есть следующие строки: Яка б не сунула орда щурів, з нами сили світу і боги всіх наших пращурів, а также напоминание о том, что ждет незваных гостей в военной форме РФ в Украине:

— На всіх чужинців тут чекає згуба, з Чорного моря дістає Нептун свого тризуба. На віки всім легенда показова, іще покаже свою міць полк Азова.

Начинается композиция с текста Молитвы украинского националиста. Она была написана в конце 1920-х — начале 1930-х годов одним из лидеров Организации украинских националистов (ОУН) Осипом Мащаком и дополнена позже членами украинских националистических организаций.

Эту молитву должны были знать наизусть все, кто вступал в ОУН и ее молодежную организацию. Сейчас она используется на мероприятиях украинских националистических организаций. Ее тоже читают бойцы полка Азов, когда идут в бой.