Співачка MamaRika випустила нову пісню під назвою Останній день. До нового треку артистка зняла і кліп, присвятивши свою роботу роздумам про те, як жити в умовах війни.

У пісні зірка ставить питання, що б вона робила, якби цей день був останнім. В умовах війни небезпека нависла над кожним українцем, і ми живемо в таких умовах не перший день.

– Ми просто не знаємо, що буде завтра. І в такі хвилини перед очима пролітають найкращі моменти твого життя… Ця пісня є нагадуванням того, що всі ми повинні жити це життя, тут і зараз, цінуючи кожну мить! – підписала трек MamaRika.

Зірка вважає, що не потрібно відкладати щасливі моменти життя на потім – жити потрібно просто зараз.

У кліпі MamaRika показала щасливі моменти свого життя, як вона подорожувала, проводить час зі своїми близькими та радіє спекотним літнім дням і засніженим зимовим вечорам.

Користувачі мережі вже відреагували на роботу артистки:

Кліп бомбезний. Я навіть пустила сльозу. Якраз повітряна тривога, над будинком пролетіла з диким гуркотом ракета.

Дуже сильна композиція, зворушлива, змушує замислитися над швидкою плинністю життя!

Як завжди, зворушливо і в саме сердечко. Співачка з великої літери.

Це вже традиція, всі ваші пісні завжди на повторі.

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