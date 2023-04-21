Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Фото Видео Персоны

Спасибо за дроны! Ани Лорак захейтили за камуфляжный наряд

21 апреля 2023, 18:08
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Ани Лорак
Источник: Ани Лорак

Предательница Ани Лорак продолжает удивлять своими циничными и не понятными поступками. На этот раз певица нарядилась в камуфляж, чем вызвала очередную волну хейта в свой адрес.

В Instagram молчунья обнародовала фрагмент новой песни. На видео к ней она прогуливается по одному из городов Германии в странном образе, а именно — камуфляжной куртке. Казалось бы, дно давно пробито окончательно, однако нет, удивлять она точно умеет.

— Я приглашаю вас на свой остров любви, нежности, искренних чувств и эмоций, — написала Лорак под видео, продолжая делать вид, что ничего не происходит.

То, что предательница выбрала сторону России, понятно уже очень давно, однако пользователи сети все же не понимают, к чему исполнительница нацепила на себя камуфляжную куртку.

Некоторые также потролили артистку по поводу помощи ВСУ. Напомним, ранее в РФ стали отменять концерты Лорак якобы из-за ее высказываний о любви к Украине.

Ани Ани Лорак хейт
Ани Лорак хейт
Ани Лорак хейт
Ани Лорак хейт
Ани Ани Лорак хейт
Ани Лорак хейт
Ани Лорак хейт
Ани Лорак хейт
Спасибо за дроны! Ани Лорак захейтили за камуфляжный наряд / 4 images
  • К чему эта куртка?
  • Она донатит на ВСУ, подает знаки. Дроны от Лорак прекрасно ведут себя в Белгороде.
  • А тебе все любовь. Война в в твоей стране! Где же твоя любовь к родине?
  • Выпустили из РФ или сбежала? Куртку военную натянула. Лицемерие.
  • Постоянно говорит, что вне войны, что несет любовь. зачем тогда одела куртку в таком цвете?
  • Спасибо большое за помощь ВСУ! Каждый твой успех — сотни мертвых оккупантов. Слава Украине!
  • В теперешней ситуации и отношении к Лорак со стороны двух стран, такая куртка ни к чему. Дань моде? Зачем? В камуфляже бойцы защищают страну!
  • Ани, спасибо за дроны! Нужно больше дронов для украинской армии! Зарабатывай, дорогая, на прослушиваниях, концертах, есть же добрые россияне.
  • Ничего, скоро вернешься “домой”, — пишут в комментариях пользователи.

Напомним, ранее Ани Лорак снова заговорила о родной Украине, в очередной раз обвинив ее в переезде в РФ. Страну-агрессор она поблагодарила за поддержку, делая вид, что не понимает, что же происходит на ее родине, называя войну — “конфликтом”.

Читайте также:
Оля ПоляковаБез совести и мозгов. Оля Полякова резко высказалась о молчунье Ани Лорак

Теги
Ани Лорак
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь