Предательница Ани Лорак продолжает удивлять своими циничными и не понятными поступками. На этот раз певица нарядилась в камуфляж, чем вызвала очередную волну хейта в свой адрес.

В Instagram молчунья обнародовала фрагмент новой песни. На видео к ней она прогуливается по одному из городов Германии в странном образе, а именно — камуфляжной куртке. Казалось бы, дно давно пробито окончательно, однако нет, удивлять она точно умеет.

— Я приглашаю вас на свой остров любви, нежности, искренних чувств и эмоций, — написала Лорак под видео, продолжая делать вид, что ничего не происходит.

То, что предательница выбрала сторону России, понятно уже очень давно, однако пользователи сети все же не понимают, к чему исполнительница нацепила на себя камуфляжную куртку.

Некоторые также потролили артистку по поводу помощи ВСУ. Напомним, ранее в РФ стали отменять концерты Лорак якобы из-за ее высказываний о любви к Украине.

Спасибо за дроны! Ани Лорак захейтили за камуфляжный наряд / 4 images

К чему эта куртка?

Она донатит на ВСУ, подает знаки. Дроны от Лорак прекрасно ведут себя в Белгороде.

А тебе все любовь. Война в в твоей стране! Где же твоя любовь к родине?

Выпустили из РФ или сбежала? Куртку военную натянула. Лицемерие.

Постоянно говорит, что вне войны, что несет любовь. зачем тогда одела куртку в таком цвете?

Спасибо большое за помощь ВСУ! Каждый твой успех — сотни мертвых оккупантов. Слава Украине!

В теперешней ситуации и отношении к Лорак со стороны двух стран, такая куртка ни к чему. Дань моде? Зачем? В камуфляже бойцы защищают страну!

Ани, спасибо за дроны! Нужно больше дронов для украинской армии! Зарабатывай, дорогая, на прослушиваниях, концертах, есть же добрые россияне.

Ничего, скоро вернешься “домой”, — пишут в комментариях пользователи.

Напомним, ранее Ани Лорак снова заговорила о родной Украине, в очередной раз обвинив ее в переезде в РФ. Страну-агрессор она поблагодарила за поддержку, делая вид, что не понимает, что же происходит на ее родине, называя войну — “конфликтом”.