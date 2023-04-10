Співачка Оля Полякова знову висловилася про зрадницю Ані Лорак після того, як висміяла її “замовлення” в Україні.

Нещодавно Лорак дала велике інтерв’ю, в якому вкотре заговорила про Україну, спробувавши виправдатися і не назвавши війну війною. Оля каже, що їй залишається робити, як не виправдовуватися. Вважає, що її взагалі потрібно викреслити з нашої пам’яті.

– Це людина без совісті, мізків. Те, що вона не може назвати війну війною. Взагалі ці інтерв’ю, в яких вони не можуть сказати жодної конкретики. Я була маленька, 40-річна жінка каже, що вона була маленькою? Абсолютно безглузді виправдання. Усе ви розумієте, усе ви знали! Ви просто дуже хотіли грошей! І жодного виправдання немає, – сказала Полякова в ефірі одного українського телеканалу.

Додає, якби зрадниця сказала: – Так, я хотіла грошей, хотіла заробляти, це моя помилка, – тоді б це було хоча б чесно.

Зараз дивляться

– А вона починає: – Я не розуміла, я дурненька, я маленька. Ну блін… Я ще в інтерв’ю в 2016 році говорила, що людина, якій понад 27-30 років не може бути аполітичною. Якщо у вас є право голосувати, то ви політично відповідальні, – наголосила Оля.

Нагадаємо, нещодавно Оля Полякова відреагувала на заяву зрадниці Ані Лорак про те, що в Україні її нібито “замовили” і не давали працювати.

Оля тоді сказала, знає, хто це зробив, і назвала своє ім’я. Відеозвернення Полякова оприлюднила в День сміху – 1 квітня.