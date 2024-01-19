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Фото Персони

Дві подружки. Шерон Стоун поділилася фото з мамою

19 Січня 2024, 15:05
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Шерон Стоун
Джерело: Depositphotos

Американська акторка Шерон Стоун показала фото зі своєю мамою Дороті Стоун.

Шерон Стоун поділилася селфі з мамою

В Instagram 65-річна акторка оприлюднила фото з 91-річною мамою. На селфі вони постали усміхненими та щасливими. Очевидно, кадр зроблено десь у закладі. Шерон для виходу обрала костюм персикового відтінку, її мама віддала перевагу чорному кольору.

– Обід із мамою, – написала під фото Шерон.

Підписники оцінили кадр Шерон, зазначивши, що вони мають чудовий вигляд.

Зараз дивляться
  • Дві красиві сильні жінки.
  • Дві подружки.
  • Такі красиві жінки.
  • Багато вам здоров’я, чудова сім’я Стоун.
  • Королеви! Ви обидві прекрасні, – пишуть у коментарях користувачі мережі.
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