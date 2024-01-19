Американська акторка Шерон Стоун показала фото зі своєю мамою Дороті Стоун.
Шерон Стоун поділилася селфі з мамою
В Instagram 65-річна акторка оприлюднила фото з 91-річною мамою. На селфі вони постали усміхненими та щасливими. Очевидно, кадр зроблено десь у закладі. Шерон для виходу обрала костюм персикового відтінку, її мама віддала перевагу чорному кольору.
– Обід із мамою, – написала під фото Шерон.
Підписники оцінили кадр Шерон, зазначивши, що вони мають чудовий вигляд.
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- Багато вам здоров’я, чудова сім’я Стоун.
- Королеви! Ви обидві прекрасні, – пишуть у коментарях користувачі мережі.