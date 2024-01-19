19 Січня 2024, 15:05 Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle

Американська акторка Шерон Стоун показала фото зі своєю мамою Дороті Стоун. Шерон Стоун поділилася селфі з мамою В Instagram 65-річна акторка оприлюднила фото з 91-річною мамою. На селфі вони постали усміхненими та щасливими. Очевидно, кадр зроблено десь у закладі. Шерон для виходу обрала костюм персикового відтінку, її мама віддала перевагу чорному кольору. Переглянути цей допис в Instagram – Обід із мамою, – написала під фото Шерон. Підписники оцінили кадр Шерон, зазначивши, що вони мають чудовий вигляд. Зараз дивляться Дві красиві сильні жінки.

Дві подружки.

Такі красиві жінки.

Багато вам здоров’я, чудова сім’я Стоун.

Королеви! Ви обидві прекрасні, – пишуть у коментарях користувачі мережі. Читайте також: Це розбило мені серце: Шерон Стоун втратила опіку над сином через сцену в Основному інстинкті

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