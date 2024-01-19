Американская актриса Шэрон Стоун показала фото со своей мамой Дороти Стоун.
Шэрон Стоун поделилась селфи с мамой
В Instagram 65-летняя актриса обнародовала фото с 91-летней мамой. На селфи они предстали улыбчивыми и счастливыми. Очевидно, кадр сделан где-то в заведении. Шэрон для выхода выбрала костюм персикового оттенка, ее мама предпочла черный цвет.
— Обед с мамой, — написала под фото Шэрон.
Подписчики оценили кадр Шэрон, отметив, что они прекрасно выглядят.
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