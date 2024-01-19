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Фото Персоны

Две подружки. Шэрон Стоун поделилась фото с мамой

19 января 2024, 15:05
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Шерон Стоун
Источник: Depositphotos

Американская актриса Шэрон Стоун показала фото со своей мамой Дороти Стоун.

Шэрон Стоун поделилась селфи с мамой

В Instagram 65-летняя актриса обнародовала фото с 91-летней мамой. На селфи они предстали улыбчивыми и счастливыми. Очевидно, кадр сделан где-то в заведении. Шэрон для выхода выбрала костюм персикового оттенка, ее мама предпочла черный цвет.

— Обед с мамой, — написала под фото Шэрон.

Подписчики оценили кадр Шэрон, отметив, что они прекрасно выглядят.

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  • Две красивые сильные женщины.
  • Две подружки.
  • Такие красивые женщины.
  • Много вам здоровья, прекрасная семья Стоун.
  • Королевы! Вы обе прекрасны, — пишут в комментариях пользователи сети.
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