Сьогодні, 18 травня, в Україні вшановують пам’ять жертв геноциду кримськотатарського народу. В ексклюзивному інтерв’ю Фактам ICTV українська співачка Джамала зізналась, що ця дата має особливе значення для її сім’ї.

Саме 18 травня прабабусю співачки Назалхан депортували з Криму з п’ятьма дітьми на руках.

– Радянські солдати прийшли додому, дали 15 хвилин на збори і просто всіх завели у товарні вагони. Два тижні вони їхали без води та їжі до Середньої Азії. Під час цієї дороги померла донька моєї прабабусі. Моя бабуся розповідала, що одразу після дороги її мама потрапила до лікарні. Вона була втомлена, але не була смертельно хвора. Але там робили все, щоб вони вмирали. І коли вона пішла попити води і повернулася – їй сказали, що мама померла, а шукати її потрібно десь у моргах. Вона прийшла – а там тисячі трупів, і вона так і не знайшла матір. І це моя бабуся. І ці історії такі живі, – розповіла Джамала.

Джамала зазначила, що зараз історія повторюється і звірства російських загарбників в Україні також вражають своєю жорстокістю.

– Більше мільйона людей з України депортовані до Росії. З них 200 тис. дітей. Ми знаємо про так звану фільтрацію. Це, звісно, все жахи. І ця дата, коли депортацію кримських татар визнали геноцидом, є дуже важливою для нас. Зараз, на жаль, ми будемо мати свої дні, нові дні – які щодня нагадуватимуть про те, що робить Росія. І це важливо, щоб не забути те, що вони собі дозволяли і дозволяють у нашій країні, і те, як ми захищаємо свою територію, мову та традиції – сказала артистка.

За словами Джамали, у людей можна забрати майно чи домівки, проте неможливо знищити українську ідентичність.

Зараз співачка часто відвідує заходи, які спрямовані на допомогу Україні, тому з упевненістю може сказати, що Європа та світ мають повне розуміння того, що відбувається у нашій державі.

– Ми маємо бути гордими, що ми українці і що ми говоримо, що виборюємо свою правду, свою свободу. Можливо, зараз поки що не так багато дій від світу та Європи. Але вони все одно розуміють, що це не просто війна десь далеко. Європа та світ відчувають, що вони теж відповідальні. Якщо вони не діють – вони відповідальні. Можливо, це саме я знаходжу таких близьких мені по духу людей, але у них є повне розуміння, що відбувалося тоді і що зараз. Всі розуміють, що історія повторюється. І багато в чому кожна їх відстрочка коштує нам життів, – додала вона.