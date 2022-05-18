Сегодня, 18 мая, в Украине чтят память жертв геноцида крымскотатарского народа. В эксклюзивном интервью Фактам ICTV украинская певица Джамала призналась, что эта дата имеет особое значение для ее семьи.

Именно 18 мая прабабушку певицы Назалхан депортировали из Крыма с пятью детьми на руках.

– Советские солдаты пришли домой, дали 15 минут на сборы и просто всех завели в товарные вагоны. Две недели они ехали без воды и пищи в Среднюю Азию. Во время этой дороги умерла дочь моей прабабушки. Моя бабушка рассказывала, что сразу после дороги ее мама попала в больницу. Она была уставшая, но не смертельно больная. Но там делали все, чтобы они умирали. И когда она пошла попить воды и вернулась – ей сказали, что мама умерла, а искать ее нужно где-нибудь в моргах. Она пришла – а там тысячи трупов, и она так и не нашла мать. И это моя бабушка. И эти истории такие живые, — рассказала Джамала.

Певица отметила, что сейчас история повторяется и зверства российских захватчиков в Украине также поражают своей жестокостью.

— Более миллиона человек из Украины депортированы в Россию. Из них 200 тыс. детей. Мы знаем о так называемой фильтрации. Это, конечно, все ужасы. И эта дата, когда депортацию крымских татар признали геноцидом, очень важна для нас. Сейчас, к сожалению, у нас будут свои дни, новые дни – которые будут ежедневно напоминать о том, что делает Россия. И это важно, чтобы не забыть, что они себе позволяли и позволяют в нашей стране, и то, как мы защищаем свою территорию, язык и традиции, — сказала артистка.

По словам Джамалы, у людей можно забрать имущество или дома, однако невозможно уничтожить украинскую идентичность.

Сейчас певица часто посещает мероприятия, направленные на помощь Украине, поэтому с уверенностью может сказать, что у Европы и мира есть полное понимание того, что происходит в нашем государстве.

— Мы должны быть гордыми, что мы украинцы и говорим, что боремся за свою правду, свою свободу. Возможно, пока не так много действий от мира и Европы. Но они все равно понимают, что это не просто война где-то далеко.

Европа и мир ощущают, что они тоже ответственны. Если они бездействуют – они ответственны. Возможно, это я нахожу таких близких мне по духу людей, но у них есть полное понимание, что происходило тогда и что сейчас. Все понимают, что история повторяется. И во многом каждая их отсрочка стоит нам жизней, — добавила она.