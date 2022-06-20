Американо-канадський сценарист Пол Хаггіс був затриманий в Італії за підозрою в сексуальному насильстві за обтяжливих обставин.
Володар премії Оскар два дні примушував молоду іноземку до статевого акту. Інцидент стався в Остуні (Італія). Там Хаггіс брав участь у фестивалі Allora Fest. Про це повідомляє Corriere della Sera.
Вранці 19 червня в аеропорту Papola Casale було виявлено жінку у тяжкому психічному та фізичному стані. Її доправили до лікарні, де надали медичну допомогу. Медики діагностували, що постраждала зазнала сексуального насильства.
Жертва офіційно оформила скаргу. Спочатку їй було важко розмовляти з правоохоронними органами, проте згодом вона розповіла, що два дні тому познайомилася із Полом.
За її словами, з того часу він утримував її силою і примушував до сексу. Жертва сказала, що Хаггіс сам привіз її до аеропорту, де й залишив. Сам сценарист усі звинувачення заперечує.