Американська акторка Еван Рейчел Вуд заявила, що рок-співак Мерілін Менсон (справжнє ім’я – Браян Ворнер) фактично зґвалтував її на камеру. Інцидент стався під час зйомок кліпу Heart-Shaped Glasses. У цей час артисти перебували в стосунках.

Про це 34-річна акторка розповіла в першій частині нового документального фільму Повстання Фенікса, прем’єра якого відбулася 23 січня на кінофестивалі Санденс.

У кінострічці детально розповідається про її стосунки з 53-річним рокером, який, за словами Еван, дуже ображав її протягом багатьох років.

Крім того, сексуальна сцена в кліпі Heart-Shaped Glasses повинна була бути лише зімітована, однак це виявилося не так.

– Ми обговорювали змодельовану сексуальну сцену, але як тільки увімкнулися камери, він почав проникати в мене по-справжньому. Я ніколи не погоджувалась на це… Це був повний хаос… Це був дійсно травмуючий досвід зйомок відео. Мені було гидко, що я зробила щось ганебне, і я можу сказати, що знімальній групі було незручно, але ніхто не знав, що робити, – розповіла Вуд.

Акторка заявила, що саме тоді проти неї було скоєно перший злочин.

– По суті, мене зґвалтували на камеру… Я боялася зробити щось, що могло б засмутити Браяна. Відео було лише початком насильства, яке наростатиме протягом стосунків, – зізналася Еван.

Перша частина двосерійного фільму Повстання Фенікса, який повністю вийде в ефір наприкінці 2022 року на каналі HBO, присвячена особистому життю Еван та її стосункам із Менсоном.

Акторка познайомилася з музикантом, коли їй було 18 років, а йому – 38. Закохані одразу почали зустрічатися. Загалом вони були разом із 2006 по 2010 рік, перериваючи стосунки.

Вперше публічно Еван Рейчел Вуд звинуватила Меріліна Менсона в насильстві у лютому 2021 року. Вона заявила, що піддавалася систематичному насильству з боку екс-коханого.

Після публічної заяви Вуд кілька дівчат також висунули звинувачення проти рок-музиканта.