Американо-канадский сценарист Пол Хаггис был задержан в Италии по подозрению в сексуальном насилии при отягчающих обстоятельствах.

Обладатель премии Оскар два дня принуждал молодую иностранку к половому акту. Инцидент произошел в Остуни (Италия). Там Хаггис принимал участие в фестивале Allora Fest. Об этом сообщает Corriere della Sera.

Утром 19 июня в аэропорту Papola Casale была обнаружена женщина в тяжелом психическом и физическом состоянии. Ее доставили в больницу, где оказали медицинскую помощь. Медики диагностировали, что пострадавшая подверглась сексуальному насилию.

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Жертва официально оформила жалобу. Сперва ей было тяжело разговаривать с правоохранительными органами, однако позже она рассказала, что два дня назад познакомилась с Полом.

По ее словам, с тех пор он удерживал ее силой и принуждал к сексу. Жертва сказала, что Хаггис сам привез ее в аэропорт, где и оставил. Сам сценарист все обвинения отрицает.