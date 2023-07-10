Акторка Наталка Денисенко розповіла, на що готова піти заради зустрічі з чоловіком. Зірка проїхала сотні кілометрів, щоб провести кілька годин зі своїм коханим.

Своїми пригодами Наталка поділилася в Instagram. Артистка заявила, що сьогодні вона вийшла з дому дуже змученою через вчорашню поїздку.

– Вчора я прокинулася о 05:00 і потрапила додому дуже пізно. Майже весь день я провела за кермом, – зізналася Денисенко.

Після цього артистка показала, як обіймає свого чоловіка – актора Андрія Федінчика. Він із перших днів захищає нашу країну зі зброєю в руках, тож зустріч далася парі дуже важко – служба найважливіша, і винятків навіть для зірок немає.

– Проїхати сотні кілометрів туди й назад, щоб потрапити на коротке побачення з чоловіком, – додала актриса.

Нагадаємо, що в сім’ї Денисенко сталося горе – помер її свекор Григорій Федінчик. За слова зірки, зараз її сім’я переживає важкий період, і хоче, щоб Григорія запам’ятали світлою й позитивною людиною. До того ж, він Наталку постійно підтримував.