Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Фото Персони

Животик видно чи здається? Денисенко відповіла на запитання про вагітність після відвертих фото

19 Березня 2023, 15:00
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Наталка Денисенко

Акторка Наталка Денисенко поділилися кадрами зі сміливої фотосесії. Зірка постала на фото у відвертому образі, ледь прикривши оголені груди.

Серію кадрів Наталка оприлюднила в Instagram. На знімках вона постала в костюмі-макраме – спідниця з бахромою і прикраси із перлів на плечах, талії та спині. На деяких фото Денисенко постала без верху.

– Про любов і красу, – написала під знімками акторка.

Шанувальники оцінили сміливі фото Наталки, а деякі навіть розгледіли кругленький животик, припустивши, що акторка вагітна.

Зараз дивляться
  • Ви дуже красива.
  • Наталко, мені здається, чи ви при надії? Якщо так – вітаю, якщо ні – вибачте.
  • На четвертому фото начебто животик видно, чи все ж здається.
  • Українська жінка.
  • Амазонка, – пишуть у коментарях користувачі мережі.

Денисенко швидко розвіяла припущення шанувальників, написавши: – Ні, це просто жирок.

Нагадаємо, що Наталка Денисенко перебуває у шлюбі з актором Андрієм Федінчиком, який з перших днів повномасштабної війни стоїть на захисті нашої країни. Подружжя виховує сина Андрія.

Читайте також:
Наталка ДенисенкоЩоб пережити зиму: Наталка Денисенко розповіла, навіщо і за скільки знімає будинок під Києвом

Теги
Наталка Денисенко
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь