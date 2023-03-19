Акторка Наталка Денисенко поділилися кадрами зі сміливої фотосесії. Зірка постала на фото у відвертому образі, ледь прикривши оголені груди.

Серію кадрів Наталка оприлюднила в Instagram. На знімках вона постала в костюмі-макраме – спідниця з бахромою і прикраси із перлів на плечах, талії та спині. На деяких фото Денисенко постала без верху.

– Про любов і красу, – написала під знімками акторка.

Шанувальники оцінили сміливі фото Наталки, а деякі навіть розгледіли кругленький животик, припустивши, що акторка вагітна.

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Ви дуже красива.

Наталко, мені здається, чи ви при надії? Якщо так – вітаю, якщо ні – вибачте.

На четвертому фото начебто животик видно, чи все ж здається.

Українська жінка.

Амазонка, – пишуть у коментарях користувачі мережі.

Денисенко швидко розвіяла припущення шанувальників, написавши: – Ні, це просто жирок.

Нагадаємо, що Наталка Денисенко перебуває у шлюбі з актором Андрієм Федінчиком, який з перших днів повномасштабної війни стоїть на захисті нашої країни. Подружжя виховує сина Андрія.