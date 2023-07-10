Актриса Наталка Денисенко рассказала, на что готова пойти ради встречи с мужем. Звезда проехала сотни километров, чтобы провести несколько часов со своим любимым.

Своими приключениями Наталка поделилась в Instagram. Артистка заявила, что сегодня она вышла из дома очень измученной из-за вчерашней поездки.

— Вчера я проснулась в 05:00 и попала домой очень поздно. Почти весь день я провела за рулем, — призналась Денисенко.

После это артистка показала, как обнимает своего мужа — актера Андрея Фединчика. Он с первых дней защищает нашу страну с оружием в руках, поэтому встреча далась паре очень тяжело — служба важнее всего, и исключений даже для звезд нет.

— Проехать сотни километров туда и обратно, чтобы попасть на короткое свидание с мужем, — добавила актриса.

Напомним, что в семье Денисенко случилось горе — умер ее свекор Григорий Фединчик. По слова звезды, сейчас ее семья переживает трудный период, и хочет, чтобы Григория запомнили светлым и позитивным человеком. К тому же, он Наталку постоянно поддерживал.