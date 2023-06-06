Акторка Наталка Денисенко заявила про горе в родині – 6 червня помер її свекор Григорій Фединчик. Артистка заявила, що зараз її близькі переживають дуже важкий період у житті. Своїми думками зірка поділилася в Instagram, опублікувавши знімки Григорія з відпочинку.

– Коли я казала, що зараз важкий період, то я мала саме це на увазі. Після Великодня ми отримали найневтішніші новини – дуже важко жити, знати і чекати, що твоя рідна людина помирає. Але ще важче моєму чоловікові і його родині – мої співчуття і Царство небесне нашому татові, – заявила Денисенко.

Актриса додала, що вирішила показати саме ці знімки, бо таким він запам’ятався близьким. Наталка заявила, що Григорій її підтримував і завжди був світлою і позитивною людиною.

Користувачі мережі підтримали Наталку в цей непростий час:

Щирі співчуття вашій родині…

Співчуваю… Світла пам’ять і царство небесне. Тримайся.

Наталю, прийми мої співчуття вашій родині, обіймаю!

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