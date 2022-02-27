Український телеведучий Сергій Притула висловився щодо війни в нашій країні, а також сказав, що в РФ у нього немає колег.

Шоумен розповів, що наразі займається волонтерством.

– Ми кілька днів тому відкрили волонтерський штаб у Києві. Намагаємося закривати потреби наших збройників та територіальної оборони тими можливостями, які ми наразі маємо, незважаючи на певну відносну ізоляцію Києва, – сказав він.

Сергій розповів, що все, що можно було знайти на складах Києва – дрони, рації та інші необхідні речі, вони придбали. Наразі чекають на поставки всього іншого, оскільки запитів багато.

Притула зазначив, що вони схиляють голову перед кожним, хто хоче і може допомогти. Прохання – об’єднуватися та згуртовуватися між собою закордоном і займатися логістикою – доправляти довомогу в Польшу, Угорщину чи куди завгодно.

– Зараз із усіх боків по українському кордону на заході розвертаються логістичні центри. Львів, Івано-Франківськ, фури підганяють під кордон. Везіть ближче, перекидайте все, а звідти вже будуть везти по українських містах, – сказав телеведучих.

Крім того, Притула сказав, що в Росії в нього немає колег.

– Є тварі, які нічого не хочуть робити для того, щоб зупинити війну в Україні та вбивства дітей в нашій державі. Вони будуть усі горіти в пеклі, незалежно від того, в який спосіб їм соромно, жахливо сумно та прикро, – зазначив він.

Сергій також сказав, що якщо російським зіркам соромно, жахливо сумно та прикро, то вони можуть вийти на вулиці своєї країни та щось зробити.

– Немає про що говорити, ні на яку реакцію не сподівався і наразі вона мене не цікавить. Просто хотів, щоб вони знали, що на їхніх руках кров, – сказав ведучий.

Притула сказав, що до них можуть приходити волонтери, оскільки роботи завжди вистачає.

– Усі, хто живе біля медичних закладів, пам’ятайте, що там є люди, які сидять у підвалах… Якщо ви маєте можливість і ви живите десь поряд, не нехтуйте такою можливістю, – наголосив він.

Раніше ми писали, як допомогти українській армії. Список волонтерів та організацій – читайте на Фактах ICTV.