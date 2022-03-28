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Очень поможет армии: Притула просит украинцев донатить в криптовалюте

28 марта 2022, 16:55
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Притула

Украинский телеведущий Сергей Притула просит украинцев отправлять средства на благотворительность в его фонд в криптовалюте. 

Шоумен объяснил, что с ее помощью его команда может заказывать амуницию для украинских военных.

— Друзья, я очень прошу вас отправлять мне средства на благотворительность в криптовалюте, если есть такая возможность. К нам пришло 100 тепловизоров — это коло €150 тыс. Мы их купили за криптовалюту. Донатить цифровую валюту так же важно, как и обычные деньги, — заявил Притула.

Список цифровых кошельков шоумен выложил на своей Facebook-странице.

Напомним, что телеведущий в первые же дни организовал волонтерский штаб в Киеве. Первостепенная задача — закрывать потребности военных и ТРО всеми доступными способами. Сергей заявил, что на фоне полномастштабного вторжения России в Украину с 24 февраля его команда скупила дроны, рации и другие необходимые вещи на складах Киева уже скупили.

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Для тех, кто хочет материально помочь армии Украины в борьбе со страной-агрессором — Факты ICTV составили список и организаций, куда можно перечислить средства на помощь армии, или помочь волонтерской деятельностью.

Теги
Війна в Україні , Криптовалюта , Сергей Притула
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