Украинский телеведущий Сергей Притула просит украинцев отправлять средства на благотворительность в его фонд в криптовалюте.

Шоумен объяснил, что с ее помощью его команда может заказывать амуницию для украинских военных.

— Друзья, я очень прошу вас отправлять мне средства на благотворительность в криптовалюте, если есть такая возможность. К нам пришло 100 тепловизоров — это коло €150 тыс. Мы их купили за криптовалюту. Донатить цифровую валюту так же важно, как и обычные деньги, — заявил Притула.

Список цифровых кошельков шоумен выложил на своей Facebook-странице.

Напомним, что телеведущий в первые же дни организовал волонтерский штаб в Киеве. Первостепенная задача — закрывать потребности военных и ТРО всеми доступными способами. Сергей заявил, что на фоне полномастштабного вторжения России в Украину с 24 февраля его команда скупила дроны, рации и другие необходимые вещи на складах Киева уже скупили.

Для тех, кто хочет материально помочь армии Украины в борьбе со страной-агрессором — Факты ICTV составили список и организаций, куда можно перечислить средства на помощь армии, или помочь волонтерской деятельностью.