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Дуже боляче: Аліна Гросу повідомила про втрату близької людини

4 Жовтня 2021, 10:01 Каріна Зуєва
Аліна Гросу

Українська співачка і акторка Аліна Гросу повідомила про смерть близької людини. 3 жовтня померла її бабуся Клавдія.

Гросу опублікувала спільний знімок з бабусею і поділилася спогадами.

– Дуже боляче. Померла моя Клавдія Іванівна. Бабуся Клава, Каваня – так я її в дитинстві називала. Людина, яка ростила мене з дев’яти днів, навчила мене ходити, говорити, трошки співати і залишила неймовірний слід у моєму серці. Пам’ятатиму завжди, – написала Гросу в Instagram.

Шанувальники артистки відреагували на сумну новину, висловивши свої співчуття.

  • Вона завжди буде поруч із тобою. У твоєму серці.
  • Дуже співчуваю, аж у самої серце кров’ю обливається коли чую такі історії.
  • Дуже шкода. Бабусі – це наше безтурботне дитинство.
  • Прийми мої співчуття. Це жахлива втрата.
  • Нехай завжди спогади про неї гріють душу.
  • Дуже шкода, Аліна, тримайтеся.
  • Розумію вас Все буде добре, – пишуть підписники Гросу.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Аліна Гросу назвала свій топ-5 книг, які потрібно прочитати кожному. В одному з інтерв’ю зірка зізналася, що дуже любить читати, тому в її телефоні багато електронних книг.

Так, перша книга, яку рекомендує прочитати Гросу – повне зібрання творів Вільяма Шекспіра. Крім того, співачка вважає, що Алхімік Пауло Коельо повинен прочитати кожен хоча б раз у житті.

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