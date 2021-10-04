Українська співачка і акторка Аліна Гросу повідомила про смерть близької людини. 3 жовтня померла її бабуся Клавдія.

Гросу опублікувала спільний знімок з бабусею і поділилася спогадами.

– Дуже боляче. Померла моя Клавдія Іванівна. Бабуся Клава, Каваня – так я її в дитинстві називала. Людина, яка ростила мене з дев’яти днів, навчила мене ходити, говорити, трошки співати і залишила неймовірний слід у моєму серці. Пам’ятатиму завжди, – написала Гросу в Instagram.

Шанувальники артистки відреагували на сумну новину, висловивши свої співчуття.

Вона завжди буде поруч із тобою. У твоєму серці.

Дуже співчуваю, аж у самої серце кров’ю обливається коли чую такі історії.

Дуже шкода. Бабусі – це наше безтурботне дитинство.

Прийми мої співчуття. Це жахлива втрата.

Нехай завжди спогади про неї гріють душу.

Дуже шкода, Аліна, тримайтеся.

Розумію вас Все буде добре, – пишуть підписники Гросу.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Аліна Гросу назвала свій топ-5 книг, які потрібно прочитати кожному. В одному з інтерв’ю зірка зізналася, що дуже любить читати, тому в її телефоні багато електронних книг.

Так, перша книга, яку рекомендує прочитати Гросу – повне зібрання творів Вільяма Шекспіра. Крім того, співачка вважає, що Алхімік Пауло Коельо повинен прочитати кожен хоча б раз у житті.