Украинская певица и актриса Алина Гросу сообщила о смерти близкого человека. 3 октября умерла ее бабушка Клавдия.

Гросу опубликовала совместный снимок с бабушкой и поделилась воспоминаниями.

— Очень больно. Умерла моя Клавдия Ивановна. Бабушка Клава, Каваня — так я ее в детстве называла. Человек, который растил меня с девяти дней, научил меня ходить, говорить, немножко петь и оставил невероятный след в моем сердце. Буду помнить всегда, — написала Гросу в Instagram.

Поклонники артистки отреагировали на печальную новость, выразив свои соболезнования.

Она всегда будет рядом с тобой. В твоем сердце.

Очень сочувствую, аж у самой сердце кровью обливается когда слышу такие истории.

Очень жаль. Бабушки — это наше беззаботное детство.

Прими мои соболезнования. Это ужасная потеря.

Пусть всегда воспоминания о ней греют душу.

Очень жаль, Алина, держитесь.

Понимаю вас. Все будет хорошо, — пишут подписчики Гросу.

Напомним, ранее мы писали, что Алина Гросу назвала свой топ-5 книг, которые нужно прочитать каждому. В одном из интервью звезда призналась, что очень любит читать, поэтому в ее телефоне много электронных книг.

Так, первая книга, которую рекомендует прочитать Гросу — полное собрание сочинений Уильяма Шекспира. Кроме того, певица считает, что Алхимик Пауло Коэльо должен прочитать каждый хотя бы раз в жизни.