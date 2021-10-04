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Очень больно: Алина Гросу сообщила о потере близкого человека

4 октября 2021, 10:01 Каріна Зуєва
Аліна Гросу

Украинская певица и актриса Алина Гросу сообщила о смерти близкого человека. 3 октября умерла ее бабушка Клавдия.

Гросу опубликовала совместный снимок с бабушкой и поделилась воспоминаниями.

— Очень больно. Умерла моя Клавдия Ивановна. Бабушка Клава, Каваня — так я ее в детстве называла.  Человек, который растил меня с девяти дней, научил меня ходить, говорить, немножко петь и оставил  невероятный след в моем сердце. Буду помнить всегда, — написала Гросу в Instagram.

Поклонники артистки отреагировали на печальную новость, выразив свои соболезнования.

  • Она всегда будет рядом с тобой. В твоем сердце.
  • Очень сочувствую, аж у самой сердце кровью обливается когда слышу такие истории.
  • Очень жаль. Бабушки — это наше беззаботное детство.
  • Прими мои соболезнования. Это ужасная потеря.
  • Пусть всегда воспоминания о ней греют душу.
  • Очень жаль, Алина, держитесь.
  • Понимаю вас. Все будет хорошо,  — пишут подписчики Гросу.

Напомним, ранее мы писали, что Алина Гросу назвала свой топ-5 книг, которые нужно прочитать каждому. В одном из интервью звезда призналась, что очень любит читать, поэтому в ее телефоне много электронных книг.

Так, первая книга, которую рекомендует прочитать Гросу —  полное собрание сочинений Уильяма Шекспира. Кроме того, певица считает, что Алхимик Пауло Коэльо должен прочитать каждый хотя бы раз в жизни.

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