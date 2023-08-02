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Прощання двох: Брюс Вілліс може зіграти в останньому фільмі Квентіна Тарантіно

2 Серпня 2023, 12:46
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Брюс Уиллис и Квентин Тарантино
Джерело: Getty Images Depositphotos

Американський актор Брюс Вілліс може зіграти в останньому фільмі кінорежисера Квентіна Тарантіно Кінокритик.

Так, Квентін хоче дати Брюсу, хворому на деменцію, невелику роль. Тож це буде прощання з фанатами двох, адже Вілліс завершив акторську кар’єру, а Тарантіно хоче поставити крапку у своїй режисерській кар’єрі фільмом Кінокритик.

– Квентін ще не звертався до сім’ї Брюса, але повністю прийме їхню відповідь, якщо вони скажуть, що він занадто хворий. Якщо це так, він має намір спробувати додати у фільм короткий уривок із одного з багатьох попередніх фільмів Брюса, – сказало джерело.

Тарантіно і Вілліс стали друзями після того, як режисер зняв актора у фільмі Кримінальне чтиво. У той час Квентін говорив, що не може згадати жодну іншу зірку з таким поглядом, як у Брюса.

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Нагадаємо, в 2022 році сім’я Брюса Вілліса заявила, що він припиняє акторську кар’єру через те, що в нього діагностували афазію.

Взимку 2023 року стало відомо, що у Вілліса виявлено серйознішу хворобу – лобно-скроневу деменцію.

Джерело
Daily Express
Теги
Брюс Вілліс Квентін Тарантіно
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