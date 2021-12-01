Український співак Михайло Хома, який більш відомий під псевдонімом Dzidzio розповів, через що помер його батько Степан. Чоловікові не було й 40 років.

Артист зізнався, що пам’ятає про батька лише добре, незважаючи на те, що він пішов із життя в 37-річному віці. Самому Михайлу тоді було 13 років.

– Він помер через те, що застудив голову. Ззаду нерв застудив. Ми не знали, що відбувається. Були бідні часи. Він просто терпів тиждень головний біль. Перед 8 березня його поклали до лікарні. Пам’ятаю, що мати мала їхати туди і бути з ним там тиждень, – згадує артист.

Dzidzio розповів, що пам’ятає, як маму занесли в будинок на руках, тоді він усе зрозумів – батька більше немає.

– Дуже тяжкий момент був. Пам’ятаю, ми поховали його в селі, де він народився. Коли приїхали назад додому, я там навіть не міг бути. Я не розумів цієї порожнечі в нікуди, куди я йду, з ким іду, хто за мене відповідає. На той момент я мало не луснув від болю, – розповів співак.

Він зазначив, що мамі теж було дуже важко, оскільки двоє дітей у 90-х прогодувати та вивчити було не просто. Через це жінка поїхала працювати до іншої країни.