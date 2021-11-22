Кліп Олександра Пономарьова та Михайла Хоми (Dzidzio) на пісню Пазли набрав більше 1 млн. переглядів.

Менше ніж за 24 години відеоробота обігнала усі ролики й посіла перше місце на YouTube на вкладці У тренді.

Шанувальники оцінили спільну роботу виконавців, а в коментарях до кліпу відзначили їхні неймовірні голоси.

Неперевершено!Найкращі голоси України!

Чудово, не хотілося щоб закінчувалася пісня, прекрасне виконання.

Боже, які голоси! Талант!

Просто мурашки по шкірі.

Це найкращі чоловіки і співаки! Музика просто заходить в душу!

Сильно. Неперевершено. Бравіссімо.

Ця пісня пробирає до мурашок, торкається душі та лишається в серці, – пишуть у коментарях.

Артисти заспівали романс про кохання двох чоловіків до однієї жінки. Автором музики та слів виступив Пономарьов, а режисером кліпу – Володимир Шурубура.

Відомо, що відеороботу знімали у Бучі під Києвом. За словами Олександра, спільна пісня з’явилася давно, але були труднощі із її записом – в обох артистів щільний графік.

Нагадаємо, що минулі спільні роботи Олександра Пономарьова з колегами також отримували шалену віддачу: у квартеті з Артемом Пивоваровим, Alekseev та Dzidzio вони зачарували романсом так, що кліп переглянули понад 7 млн користувачів.

А до свята Великодня Пономарьов разом із 11 друзями по цеху виконали піснеспів, який переглянуло більше 2 млн шанувальників.