Украинский певец Михаил Хома, который более известен под псевдонимом Dzidzio рассказал, из-за чего умер его отец Степан. Мужчине не было и 40 лет.

Артист признался, что помнит об отце только хорошее, несмотря на то, что он ушел из жизни в 37-летнем возрасте. Самому Михаилу тогда было 13 лет.

— Он умер из-за того, что простудил голову. Сзади нерв простудил. Мы не знали, что происходит. Были бедные времена. Он просто терпел неделю головную боль. Перед 8 марта его положили в больницу. Помню, что мама должна была ехать туда и быть с ним там неделю, — вспоминает артист.

Dzidzio рассказал, что помнит, как маму занесли в дом на руках, тогда он все понял — папы больше нет.

— Очень тяжелый момент был. Помню, мы похоронили его в селе, в котором он родился. Когда приехали назад домой, то я там даже не мог быть. Я не понимал эту пустоту в никуда, куда я иду, с кем иду, кто за меня отвечает. В тот момент я чуть не треснул от боли, — рассказал певец.

Он отметил, что маме тоже было очень тяжело, поскольку двое детей в 90-е прокормить и выучить было не просто. Из-за этого женщина поехала работать в другую страну.