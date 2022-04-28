Украинский певец Позитив (настоящее имя — Алексей Завгородний) рассказал о трагической потере родного человека.

Артист сообщил, что у него умер отец. Об этом он узнал от товарища, с которым рос в детстве, поскольку не общался со своим папой.

— Мой папа умер сразу после того, как мы приехали в Хмельницкую область. Он умер из-за здоровья, — признался Алексей.

Он отметил, что ни папина семья, ни его дети не сообщили о его смерти им с мамой.

— Об этом рассказал товарищ семьи, с которым я вырос на Троещине. Недавно я с ним виделся, с Валиком, я его запомнил, когда ему было девять лет. В то время наши родители общались и его папа дружил с моим. Это он позвонил маме и сказал, что папы уже нет, — рассказал Позитив.

Артист отметил, что у него были двоякие чувства, учитывая еще все то, что сейчас происходит в нашей стране.

— Сестра плакала, мы с ней где-то месяца два до этого разговаривали, думали заехать к папе, сделать первый шаг, но не успели, — отметил Алексей.

Он признался, что в последний раз нормально общался с отцом 15 лет назад. Обиды или еще чего-то артист не испытывает. Говорит, понимаю, что у него была другая семья.