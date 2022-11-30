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Думала, що помру: Лопес про напис на обручці від Аффлека через 20 років після розставання

30 Листопада 2022, 18:45
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Думала, що помру: Лопес про напис на обручці від Аффлека через 20 років після розставання
Джерело: Depositphotos

Американська співачка Дженніфер Лопес розсекретила напис, який нанесений на її обручку від актора Бена Аффлека.

У розмові з Зейн Лоу для Apple Music One зірка зізналася, що на прикрасі зі смарагдом написано Not. Going. Anywhere, що перекладається як-не йду нікуди.

За словами Лопес, схожу фразу Аффлек використовував у листуванні з нею, коли через 20 років вони відновили стосунки.

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– Ось так він підписував свої електронні листи, коли ми знову починали спілкуватися. Щось на кшталт: Не хвилюйся, я нікуди не піду, – пояснила Дженніфер.

Також співачка зізналася, що сильно переживала, коли багато років тому вони скасували своє весілля.

– Коли ми скасували весілля 20 років тому – це було найбільше горе в моєму житті. Чесно кажучи, я думала, що помру… Довго не могла виконувати пісні, присвячені йому, – згадує Лопес.

Про ці всі історії артистка заспіває в продовженні свого альбому This Is Me… Then, який отримав назву – This Is Me… Now.

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Бен Аффлек Дженніфер Лопес
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