Американская певица Дженнифер Лопес рассекретила надпись, которая нанесена на ее обручальное кольцо от актера Бена Аффлека.

В разговоре с Зейн Лоу для Apple Music One звезда призналась, что на украшении с изумрудом написано Not. Going. Anywhere, что переводится как — Не ухожу никуда.

По словам Лопес, похожую фразу Аффлек использовал в переписках с ней, когда спустя 20 лет они возобновили отношения.

— Вот так он подписывал свои электронные письма, когда мы снова начинали общаться. Что-то вроде: Не волнуйся, я никуда не уйду, — объяснила Дженнифер.

Также певица призналась, что сильно переживала, когда много лет назад они отменили свою свадьбу.

— Когда мы отменили свадьбу 20 лет назад — это было самое большое горе в моей жизни. Честно говоря, я думала, что умру… Долго не могла исполнять песни, посвященные ему, — вспоминает Лопес.

Об этих всех историях артистка споет в продолжении своего альбома This Is Me… Then, который получил название — This Is Me… Now.