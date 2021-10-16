Дружина Віктора Павліка назвала пасажирів літака дикунами за те, що її фотографували

Дружина Віктора Павліка, його концертний директор і блогер Катерина Реп’яхова поскаржилася, що її з маленьким сином таємно фотографували в літаку під час їхньої сімейної подорожі.

27-річна мама зробила зауваження одній занадто активній дівчині.

– І все б нічого, якби половина літака дикунів не фотографували нас таємно. Сиджу втомлена, з дитиною на руках і чую звук фото на телефоні. Повертаюсь і бачу націлений телефон на себе. Одна дівчина знімала мене на відео. Я підійшла, сказала їй, звичайно, їй було дуже незручно, – написала Катерина.

Павлік з дружиною і чотиримісячний сином Михайлом відпочили в Туреччині. Катерина Реп’яхова написала, що малюк спав 95% дороги і спокійно переніс переліт.

– Він спав, коли ми його одягали в літаку вже в Києві. Спав на паспортному контролі, коли забирали багаж. Сиділи через прохід, думали, що потрібно буде часто вставати з Мішею, – зробила допис Катерина.

Нещодавна дружина Віктора Павліка створила їхньому тримісячному сину Instagram.

Цією новиною блогер поділилася у себе в мікроблозі, зазначивши, що якщо комусь мало знімків Михайла в неї на сторінці, то вони можуть зайти до нього. Супроводила Реп’яхова це колажем зі знімків хлопчика.