Жена Виктора Павлика назвала пассажиров самолета дикарями за то, что ее фотографировали

Жена Виктора Павлика, его концертный директор и блогер Екатерина Репьяхова пожаловалась, что ее с маленьким сыном тайно фотографировали в самолете во время их семейного путешествия.

27-летняя мама сделала замечание одной слишком активной девушке.

— И все бы ничего, если бы половина самолета дикарей не фотографировали нас тайно. Сижу уставшая, с ребенком на руках и слышу звук фото на телефоне. Вижу нацеленный телефон на себя. Одна девушка снимала меня на видео. Я подошла, сказала ей, конечно, ей было очень неудобно, — написала Екатерина.

Павлик с женой и четырехмесячным сыном Михаилом отдохнули в Турции. Екатерина Репьяхова написала, что малыш спал 95% дороги и спокойно перенес перелет.

— Он спал, когда мы его одевали в самолете уже в Киеве. Спал на паспортном контроле, когда забирали багаж, — сказала Екатерина.

Недавно жена Виктора Павлика создала их трехмесячному сыну Instagram.

Этой новостью блогер поделилась у себя в микроблоге, отметив, что если кому-то мало снимков Михаила у нее на странице, то они могут зайти к нему. Сопроводила Репяхова это коллажем из снимков мальчика.