Лідер гурту Без обмежень Сергій Танчинець розповів, як почувається через шість місяців повномасштабної війни, і згадав, як не міг допомогти дружині з дітьми 24 лютого.

В ексклюзивному інтерв’ю Фактам ICTV він також сказав, кого вважає винним у повномасштабному вторгненні РФ – їхню владу чи всіх росіян.

Каже, життєвий тонус, моральний, фізичний та психологічний стани тримаються на високому рівні всі ці пів року. Жодного разу за цей період не було почуття втоми та думок про відпочинок.

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– Фізично – так, морально жодного разу такої думки не було, і сподіваюся, що й надалі нічого не зміниться. Треба працювати та триматися заради нашої перемоги, – зазначив Сергій.

Музикант зізнався, що найбільший страх відчув 24 лютого. Тоді він був у Хмельницькому після концерту.

– Дружина мені зателефонувала і сказала, що бомбардують Київ і вони спускаються до бомбосховища. На той момент ніяк не міг їм допомогти. Вони дуже були налякані. Саме в той момент я відчув найсильніший страх за ці пів року, – згадує Танчинець.

Наголошує, для нього немає “хороших росіян”, і про це можна буде говорити лише після нашої перемоги. Проте вважає, що у самій війні винен Путін.

– Поки у нас із ними війна, для мене особисто “хороших росіян” не існує. Винна у війні, насамперед, одна людина. Прізвище якого не хочу вимовляти, бо мені неприємно. Але загалом російський народ, точніше, навіть населення абсолютно винні в тому, що зараз відбувається з Україною, – сказав співак.

Каже, такі слова як град, розтяжка, краб, патрон для нього за час війни зазвучали по-новому і набули нового забарвлення.