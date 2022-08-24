Лидер группы Без обмежень Сергей Танчинец рассказал, как чувствует себя спустя шесть месяцев полномасштабной войны, и вспомнил, как не мог помочь жене с детьми 24 февраля.

В эксклюзивном интервью Фактам ICTV он также сказал, кого считает виноватым в полномасштабном вторжении РФ — их власть или всех россиян.

Говорит, жизненный тонус, моральное, физическое и психологическое состояние держатся на высоком уровне все эти полгода. Ни разу за этот период не было чувства усталости и мыслей об отдыхе.

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— Физически — да, морально ни разу такой мысли не было, и надеюсь, что и дальше ничего не изменится. Надо работать и держаться ради нашей победы, — отметил Сергей.

Музыкант признался, наибольший страх ощутил 24 февраля. Тогда он был в Хмельницком после концерта.

— Жена мне позвонила по телефону и сказала, что бомбят Киев и они спускаются в бомбоубежище. В тот момент никак не мог им помочь. Они очень сильно были испуганы. Именно в тот момент я почувствовал самый сильный страх за эти полгода, — вспоминает Танчинец.

Отмечает, для него нет “хороших русских”, и об этом можно будет говорить лишь после нашей победы. Однако считает, что в самой войне виноват Путин.

— Пока у нас с ними война, для меня лично “хороших русских” не существует. Виноват в войне, в первую очередь, один человек. Фамилию которого не хочу произносить, потому что мне неприятно. Но в целом русский народ, точнее даже население абсолютно виноваты в том, что сейчас происходит с Украиной, — сказал певец.

Говорит, такие слова как град, растяжка, краб, патрон для него за время войны зазвучали по-новому и получили новую окраску.