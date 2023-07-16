Дружина актора і ведучого Андрія Бєднякова вперше за час повномасштабної війни приїхала з дітьми в Україну.

Цією новиною поділився шоумен у своєму Instagram, оприлюднивши відео, на якому сім’я постала разом. Дружина Анастасія тримає на руках їхнього улюбленця, Андрій – сина Остапа, поруч біля нього донька Ксенія. Вони підтанцьовують під пісню Антона Вельбоя Додому.

– Учотирьох, все-таки, квартиру легше знімати. Як ми сумували… За борщем, – пожартував Андрій.

Нагадаємо, тривалий час Анастасія з дітьми перебувала в США. Чи надовго вони приїхали – невідомо.

Раніше Бєдняков розповів, чому дружина не повертається в Україну. Тоді він говорив, що вбачає в цьому небезпеку, однак зізнався, що Анастасія все ж таки планує приїхати до Києва.

Також він сказав, що хоче стабільності для дітей – його донька Ксенія ходить до школи в США, вона там вчить мову, має американське громадянство.