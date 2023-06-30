Шоумен Андрій Бєдняков розповів, чому його дружина Настя Коротка не повертається в Україну з дітьми. Як виявилося, пара бачить у приїзді небезпеку, яка на них чатує.

– Настя не повертається, тому що тут небезпечно. Говоримо про це останні тижні. Вона тільки збирається їхати – кажу їй, що це небезпечно. І за певний час це підтверджується – наприклад, ракетами били три дні поспіль, – заявив Андрій.

Ведучий додав, що його дружина вже скоро приїде до Києва, тож він до цього вже готується.

– Подивимося, як воно буде, можливо, переїдемо за західну частину України. Але я гадаю, що сім’я цього не захоче. Ксенія захоче у свою кімнату, а Настя – до своїх квітів, які я щодня поливаю. Але в нас є можливість, щоб вони були в США, – розповів Андрій в інтерв’ю Славі Дьоміну.

Бєдняков додав, що дуже хоче стабільності для дітей – його донька Ксенія ходить до школи в США, вона там вчить мову, має американське громадянство.

– Навіщо вона пів року житиме в Іспанії чи Польщі – скрізь різні рівні навчання та інші вчителі. Я не хочу ламати психіку своїй дитині. Це складно, але ми віримо, що скоро все буде окей, – зізнався ведучий.

У березні дружина Бєднякова Анастасія Коротка розповіла про життя в США. Ведуча зізналася, що було дуже складно знайти житло, та й ціни на продукти іноді здаються просто фантастичними.