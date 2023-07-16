Жена актера и ведущего Андрея Беднякова впервые за время полномасштабной войны приехала с детьми в Украину.

Этой новостью поделился шоумен в своем Instagram, обнародовав видео, на котором семья предстала вместе. Жена Анастасия держит на руках их любимца, Андрей — сына Остапа, рядом возле него дочь Ксения. Она подтанцовывают под песню Антона Вельбоя Додому.

— Вчетвером, все-таки, квартиру легче снимать. Как мы скучали… По борщу, — пошутил Андрей.

Напомним, долгое время Анастасия с детьми находилась в США. Надолго ли они приехали — неизвестно.

Ранее Бедняков рассказал, почему жена не возвращается в Украину. Тогда он говорил, что видит в этом опасность, однако признался, что Анастасия все же планирует приехать в Киев.

Также он сказал, что хочет стабильности для детей — его дочь Ксения ходит в школу в США, она там учит язык, имеет американское гражданство.