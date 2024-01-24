Другий сезон серіалу Гра в кальмара вийде у 2024 році на Netflix. Разом із продовженням корейського проєкту, очікуються продовження й інших популярних серіалів.

Коли вийде другий сезон Гри в кальмара

За даними Netflix, реліз заплановано на цей рік – разом із Грою в кальмара покажуть і другий сезон Дипломата та Імператриці, і навіть продовження Бріджертонів.

Про це стримінгова платформа заявила в листі інвесторам на тлі фінансового звіту.

Зараз дивляться

– Незважаючи на минулорічні страйки, які відтермінували запуск деяких серіалів, у нас є великий і сміливий план на 2024 рік, – додали представники Netflix.

Так, на продовження Гри в кальмара фанати чекають уже понад два роки – дебют проєкту відбувся у вересні 2021 року, і моментально став популярним. У Netflix відзвітували про рекордну виручку за серіал, і цілком логічно, що буде продовження.

Однак, навкого другого сезону з’являлися численні чутки – це стосувалося сюжету, дати виходу та акторів.

Уже влітку 2023 року Netflix анонсував продовження Гри в кальмара, де і підтвердили низку здогадок. Приміром, стало відомо, що ми знову побачимо головного героя першого сезону – актор Сон Гі Хун також вписаний у сюжет. Навіть сам режисер продовження Хван Дон Хек заявляв, що хоче більш детально розповісти про поліцію Кореї та її роль у суспільстві.