Второй сезон сериала Игра в кальмара выйдет в 2024 году на Netflix. Вместе с продолжением корейского проекта, ожидаются продолжения и других популярных сериалов.

Когда выйдет второй сезон Игры в кальмара

По данным Netflix, релиз запланирован на этот год — вместе с Игрой в кальмара покажут и второй сезон Дипломата и Императрицы, и даже продолжение Бриджертонов.

Об этом стриминговая платформа заявила в письме инвесторам на фоне финансового отчета.

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— Несмотря на прошлогодние забастовки, отсрочившие запуск некоторых сериалов, у нас есть большой и смелый план на 2024 год, — добавили представители Netflix.

Так, продолжения Игры в кальмара фанаты ждут уже больше двух лет — дебют проекта состоялся в сентябре 2021 года, и моментально стал популярным. Так, в Netflix отчитались о рекордной выручке за сериал, и вполне логично, что будет продолжение.

Однако, вокруг второго сезона появлялись многочисленные слухи — это касалось сюжета, даты выхода и актеров.

Уже летом 2023 года Netflix анонсировал продолжения Игры в кальмара, где и подтвердили ряд догадок. К примеру, стало известно, что мы снова увидим главного героя первого сезона — актер Сон Ги Хун также вписан в сюжет. Даже сам режиссер продолжения Хван Дон Хек заявлял, что хочет более подробно рассказать о полиции Кореи и ее роли в обществе.